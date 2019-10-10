وزير التعليم يحذر المعلمين: أى خروج سنفعل القانون





قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم التعامل مع بعض المعلمين الذي اكتشف انتمائهم لجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه منذ عامين ونصف كانت هناك مشكلات متراكمة في الوزارة بكافة محاورها وجزء كبير منها بسبب اختراقها من عدد كبير جدٍا من أصحاب العقول المتطرفة وليس لديهم كفاءة في المجال التربوي.وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أنه كان لابد من مواجهة هذا الأمر لاسيما أن هذا متعلق بأجيال مصر القادمة، موضحًا: "أخذنا وقت كافي لمعرفة هذه الشخصيات دون الإعلان عنها لتحري الدقة والسير قانونا وحتى لا نظلم أحد".وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن بعض الأسماء التي تم فصلها عليهم أحكام قضائية أو مسجونين أو هربوا خارج البلاد، مضيفًا: "الأعداد الحقيقية التي ينبغي تطهيرهم من وزارة التعليم أكثر من ذلك ولكن هذه أول موجة".وتابع "شوقي": "نتابع مسئولية المعلمين تجاه أولادنا، وواجب المعلم أن ينور عقول الأطفال بالأفكار المعتدلة ويعرفهم هويتنا وأى خروج عن هذا سنفعل القانون ولن نترك هؤلاء أمام أطفالنا".