وزير التعليم يحذر المعلمين: أى خروج سنفعل القانون
الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
Advertisements
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم التعامل مع بعض المعلمين الذي اكتشف انتمائهم لجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه منذ عامين ونصف كانت هناك مشكلات متراكمة في الوزارة بكافة محاورها وجزء كبير منها بسبب اختراقها من عدد كبير جدٍا من أصحاب العقول المتطرفة وليس لديهم كفاءة في المجال التربوي.
وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أنه كان لابد من مواجهة هذا الأمر لاسيما أن هذا متعلق بأجيال مصر القادمة، موضحًا: "أخذنا وقت كافي لمعرفة هذه الشخصيات دون الإعلان عنها لتحري الدقة والسير قانونا وحتى لا نظلم أحد".
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن بعض الأسماء التي تم فصلها عليهم أحكام قضائية أو مسجونين أو هربوا خارج البلاد، مضيفًا: "الأعداد الحقيقية التي ينبغي تطهيرهم من وزارة التعليم أكثر من ذلك ولكن هذه أول موجة".
وتابع "شوقي": "نتابع مسئولية المعلمين تجاه أولادنا، وواجب المعلم أن ينور عقول الأطفال بالأفكار المعتدلة ويعرفهم هويتنا وأى خروج عن هذا سنفعل القانون ولن نترك هؤلاء أمام أطفالنا".
وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر قناه "dmc"، مساء الأربعاء أنه كان لابد من مواجهة هذا الأمر لاسيما أن هذا متعلق بأجيال مصر القادمة، موضحًا: "أخذنا وقت كافي لمعرفة هذه الشخصيات دون الإعلان عنها لتحري الدقة والسير قانونا وحتى لا نظلم أحد".
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن بعض الأسماء التي تم فصلها عليهم أحكام قضائية أو مسجونين أو هربوا خارج البلاد، مضيفًا: "الأعداد الحقيقية التي ينبغي تطهيرهم من وزارة التعليم أكثر من ذلك ولكن هذه أول موجة".
وتابع "شوقي": "نتابع مسئولية المعلمين تجاه أولادنا، وواجب المعلم أن ينور عقول الأطفال بالأفكار المعتدلة ويعرفهم هويتنا وأى خروج عن هذا سنفعل القانون ولن نترك هؤلاء أمام أطفالنا".
Advertisements
- وزير التعليم: تنظيم لقاء للمعلمين قريبا
- "المعلمين المستقلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التعليم
- شاهد.. معلمة تواجه وزير التعليم: "أهنتنا".. ورد غير مُتوقع من "شوقي"
- وزير التعليم: نعمل جاهدين على حل مشاكل المعلمين
- طارق شوقي: تدريب المعلمين يبدأ 5 أغسطس المقبل ولمدة عام
- وزير التعليم مناشدا المعلمين: "أتمنى الإقلاع عن الحديث عن أمور داخلية"
- البرلمان يوافق على مادة "المعلم المساعد" بتعديلات بعض أحكام قانون التعليم
- وزير التعليم يوجه رسالة للمُعلمين وأولياء الأمور: "الامتحانات لا تصنع أمة"
- نائب وزير التعليم: لا يوجد صراع بين الشارع والديوان في المكافآت.. وراتب الموظف أقل من المعلم (حوار)