التفاصيل الكاملة لصفقة انتقال كهربا للأهلي

نجح مسئولو النادي الأهلي، في التوصل لاتفاق رسمي مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، خلال فترة تواجده حاليا بالقاهرة لقضاء أجازته.





وكان كهربا قد حصل على أجازة من فريقه البرتغالي، مستغلا فترة التوقف الدولي للمنتخبات، ولعب الفريق ديسبورتيفو أفيس 7 مباريات، فاز في لقاء وخسر 6، ويحتل حاليا مؤخرة ترتيب الدوري البرتغالي.





وعقد مسئولو الأهلي جلسة مع اللاعب، وتم خلالها الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.

وتعاقد المارد الأحمر مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير المقبل، وتم الاتفاق على أن يكون كهربا ضمن نجوم الفئة الأولى بالقلعة الحمراء.

وستكلف صفقة انتقال كهربا القلعة الحمراء 60 مليون جنيه، بواقع 5 ملايين كشرط جزائي للفريق البرتغالي، و 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد.

وكان الأهلي قد حرض على اللجوء للشئون القانونية بالنادي للتعرف على مدى قانونية التعاقد مع كهربا، كما تم أخذ رأي خبير لوائح دولي للتأكد من قوة وقانونية موقف النادي في هذه الصفقة، في ظل سعي الزمالك نادي اللاعب السابق بالتصعيد للفيفا حال إنتقال اللاعب للأهلي لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.