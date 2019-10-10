حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 32 شبين الكوم 22 32 طنطا 22 30 دمنهور 21 29 الإسكندرية 21 28 بلطيم 21 28 مطروح 22 28 السلوم 21 29 سيوة 20 33 بورسعيد 23 29 دمياط 23 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 21 33 السويس 22 33 العريش 20 29 رفح 19 29 رأس سدر 22 34 نخل 17 32 نويبع 23 33 طابا 22 31 كاترين 16 31 الطور 26 30 شرم الشيخ 27 36 الغردقة 26 36 مرسى علم 26 36 الفيوم 22 34 بني سويف 22 34 المنيا 20 34 أسيوط 22 35 سوهاج 23 36 قنا 24 40 الأقصر 25 41 أسوان 27 42 أبو سمبل 29 41 الوادي الجديد 27 40 شلاتين 27 36 أبو رماد 26 36 حلايب 27 34 رأس حدربة 27 34





درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة الصغرى العظمى مكة المكرمة 28 40 المدينة المنورة 26 39 الرياض 24 37 المنامة 30 37 أبوظبي 29 37 الدوحة 29 36 الكويت 22 41 دمشق 13 34 بيروت 24 29 عمان 18 32 القدس 17 28 غزة 20 29 بغداد 23 40 مسقط 28 33 صنعاء 10 22 الخرطوم 26 38 طرابلس 21 25 تونس 18 26 الجزائر 16 24 الرباط 15 26 نواكشوط 26 36





درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة الصغرى العظمى بكين 12 22 كوالالمبور 24 32 طوكيو 18 26 أثينا 17 25 روما 12 25 باريس 12 17 مدريد 15 27 برلين 10 14 لندن 15 16 مونتريال 07 16 موسكو 07 10 نيويورك 12 15 واشنطن 13 23





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



