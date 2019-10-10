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حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الخميس 10/أكتوبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الخميس 10/10/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 32
شبين الكوم22 32
طنطا22 30
دمنهور21 29
الإسكندرية21 28
بلطيم21 28
مطروح22 28
السلوم2129
سيوة2033
بورسعيد23 29
دمياط23 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية21 33
السويس22 33
العريش20 29
رفح1929
رأس سدر2234
نخل1732
نويبع2333
طابا2231
كاترين1631
الطور2630
شرم الشيخ27 36
الغردقة26 36
مرسى علم26 36
الفيوم22 34
بني سويف22 34
المنيا20 34
أسيوط22 35
سوهاج2336
قنا24 40
الأقصر2541
أسوان27 42
أبو سمبل2941
الوادي الجديد2740
شلاتين2736
أبو رماد2636
حلايب2734
رأس حدربة2734

درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالصغرىالعظمى
مكة المكرمة28 40
المدينة المنورة26 39
الرياض24 37
المنامة30 37
أبوظبي29 37
الدوحة29 36
الكويت22 41
دمشق13 34
بيروت24 29
عمان18 32
القدس17 28
غزة20 29
بغداد23 40
مسقط28 33
صنعاء10 22
الخرطوم26 38
طرابلس21 25
تونس18 26
الجزائر16 24
الرباط1526
نواكشوط26 36

درجات الحرارة اليوم الخميس 10/10/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالصغرىالعظمى
بكين1222
كوالالمبور2432
طوكيو1826
أثينا1725
روما1225
باريس1217
مدريد1527
برلين1014
لندن1516
مونتريال0716
موسكو0710
نيويورك1215
واشنطن1323

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الخميس 10 أكتوبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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