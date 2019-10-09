البحر الأحمر اليوم: ضبط كمية من اللحوم الفاسدة.. وتحرير 32 قضية تموينية.. وانطلاق مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك

ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر وتحرير 32 قضية متنوعة في حملة بالغردقة



بمشاركة 19 فريقا.. انطلاق مسابقة جمال نظيم لصيد الأسماك بالغردقة



بدء وصول الوفود المشاركة في مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة بالغردقة



ضبط 100 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 3 محاضر في حملة للطب البيطرى بالغردقة



الجهيني أمينًا عامًا لسكرتارية شباب العمال بالبحر الأحمر



نائبة محافظ البحر الأحمر تتفقد محطتي رفع صرف صحي بالغردقة



تأجيل محاكمة المتهمين بقتل موظفة بإدارة الغردقة التعليمية لجلسة 2 ديسمبر المقبل



تقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها ومتابعيها، النشرة اليومية لمواطني محافظة البحر الأحمر، والتي تهتم بنشر كل ما يخص المواطن على الصعيد الخدمي والمعلوماتي والخدمي، اليوم الأربعاء 9 - 10-2019 وكافة الأخبار الحصرية التي تشهدها المحافظة أولًا بأول.شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حملة مفاجئة على المحلات التجارية بمدينة الغردقة وذلك بالاشتـراك مع مباحث التموين والرقبة التموينية، والذي أشرف عليها العميد ضياء الدين رئيس مباحث التموين، وبراسة كلا من احمد مهران، عصام الدين مصطفى، مديحة الضبع، سهير عبد المنعم مدير الإدارة.من جانبه، قال المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أسفرت جهود الحملة، عن تحرير "32" قضية متنوعة كما تم ضبط كميات من المستحضرات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بأحد المخازن الغير مرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية.انطلقت صباح الأربعاء، لنشات الفرق المشاركة فى بطولة جمال نظيم، لصيد الأسماك والتى ينظمها نادى الرياضيات البحرية بالغردقة، بمشاركة 19 فريقا، للصيد وستكون العودة صباح السبت المقبل.من جانبه، قال اللواء بدر جودة، مدير نادى الرياضات البحرية بالغردقة، أن بطولة جمال نظيم لصيد الاسماك ينظمها النادى كل عام، بالاشتراك مع الاتحاد المصرى لصيد الاسماك برئاسة المهندس محمد مأمون قداح، رئيس الاتحاد.بدأ منذ قليل وصول الوفود المشاركة في مهرجان جولدن شيف الدولي للطهاة في دورته الثالثة من عدة دول عربية منها ليبيا والسعودية والجزائر قبل المهرجان بعدة أيام لإجراء جولات سياحية في القاهرة والغردقة.من جانبها قالت الدكتوره نيفين ابو زيد، أنهى فريق التنظيم بالمهرجان وأعضاء لجنة التحكيم كافة الترتيبات الخاصة بالمسابقات وبرنامج الإحتفال تحت إشراف مجموعة من رجال الأعمال.نظمت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الشئون الصحية حملة مكبرة على محلات الجزارة والمطاعم، للتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمواطنين وذلك حفاظًا على صحة المواطن.وأسفرت جهود الحملة التي قادها الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، ضبط 5 كيلو كبده متغيرة في الخواص الطبيعية، و9 كيلو سجق مجهول المصدر، و41 كبد وقوانص دواجن، و45 كيلو دهون، وذلك متغيرة في الخواص الطبيعية.اعتمد النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأحمد الصعيدي رئيس سكرتارية شباب العمال تشكيل هيئة مكتب سكرتارية الشباب بمحافظة البحرالاحمر باتحاد عمال مصر.حيث تم اعتماد تشكيل سكرتارية شباب عمال بالبحر الأحمر لمحي العبادي رئيس اتحاد عمال البحرالأحمر رئسا، وخالد الجهيني رئيس اللجنة المهنية الإدارية للطباعة والنشر بالبحرالاحمر وعضو نقابة الصحفيين أمينا عاما، ومحمود عباس أبوربيع أمينا للصندوق.تفقدت ظهر اليوم الأربعاء، الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، محطة رفع صرف صحي رقم 8 بطريق الحجاز بمدينة الغردقة، رافقها في الجولة اللواء على شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.وتابعت عطية، سير الأعمال بالمحطة وتعرفت على خط الأعمال والوصلات بمحطة المعالجة الثنائية حتى يتم الإنتهاء من محطة المعالجة الثلاثية والتي سيتم ربطها بها، والذى سيسهم فى رفع كفاءة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى القضاء على مشكلة المياه والصرف الصحي بمختلف مدن المحافظة.أجلت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم، قضية محاكمة المتهمين بقتل موظفة بالأرشيف بالإدارة التعليمية بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر لجلسة 2 ديسمبر المقبل.كانت نيابة الغردقة الجزئية، بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، قد قررت حبس موظفة بإدارة الغردقة التعليمية وصديقها في حادث مقتل زميلتها الموظفة بإدارة الغردقة التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، بعد أن كشف ضباط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة، برئاسة المقدم إسلام مقبل، غموض العثور على جثة مجهولة لسيدة في العقد السادس من العمر، مسجاة على ظهرها بالطبان الرملي بالجانب الأيمن بطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة، وتبين أنها تدعي س ي م، سن 57، رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية، ومقيمة أمام البنك الأهلي بشارع الشيراتون دائرة قسم أول الغردقة.