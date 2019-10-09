جو بايدن يدعو لمساءلة ترامب تمهيداً لعزله
واستمرت الحرب الكلامية بين الرئيس الأميركي
الحالي دونالد ترامب ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وذلك في أعقاب تزايد محاولات
الديمقراطيين إلى عزله.
فقد تعهد جو بايدن، المنافس الأوفر حظا
لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بعدم الانسحاب
من السباق الرئاسي، بل وبإلحاق هزيمة قاسية بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات
المقبلة.
وأعلن جو بايدن بصراحة أنه لن يخضع للابتزاز
وبالتالي لن ينسحب من السباق المقبل على الرئاسة الأميركية، وذلك بعد ساعات من هجوم
ترامب عليه ووصفه له بأنه "المخادع"، فيما رد بايدن بوصفه بـ"المتنمر".
وقال في تصريحات معدة مسبقا وزعتها حملته
الانتخابية قبل ظهور له في رينو بولاية نيفادا ليل الأربعاء "دعوني أوضح أمرا
لترامب ورجاله المأجورين وأصحاب المصالح الخاصة الذين يمولون هجماته ضدي...لن انسحب.. لن تدمروني أو تدمروا أسرتي"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.
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