بالأرقام.. ماذا قدم كهربا مع أفيس البرتغالي قبل الإنضمام للأهلي ؟

بات محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادى ديسبورتيفو أفيس البرتغالي قريبًا من الانضمام للنادي الأهلي، ليقترب أن يكون أول صفقات القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





وكان كهربا قد إنتقل لصفوف أفيس البرتغالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية وترك نادي الزمالك للإحتراف في صفوف الفريق البرتغالي.





وشارك كهربا ثم مع ناديه البرتغالي في 4 مبلريات ببطولة الدوري أمام كل من ريو أڤي لمدة 43 دقيقة في اللقاء الذي خسره فريق كهربا بخماسية مقابل هدف ثم المشاركة لمدة 18 دقيقة أمام فريق فاماليكاو ثم النشاركة لمدة 15 دقيقة أمام جيماريس ثم لمدة 45 دقيقة أمام فريق تونديلا.





وسجل كهربا هدف وحيد خلال 4 مباريات شارك فيهم مع فريق ألافيس البرتغالي كان أمام فريق فاماليكو.

ولعب كهربا مع ناذي الزمالك 68 مباراة سجل خلالهم 25 هدف وصنع 19 هدف قبل الرحيل لفريق ألافيس البرتغالي.





ولدى محمود عبد المنعم كهربا 25 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالهم 3 أهداف ويعد ابرز أهدافه في مرمي منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 والتى أقيمت بالجابون ضمن مباريات دور الـ 8.





وكان حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر أكد خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه انه يتابع محمود كهربا مع فريقه البرتغالي وكلف طارق مصطفي المدرب العام لمتابعة أخباره.



