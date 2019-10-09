بعد اقترابه من الأهلي.. ماذا قدم محمود عبد المنعم "كهربا" مع الزمالك؟ (أرقام)

نجح النادي الأهلي في حسم تعاقده مع الدولي المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق والمحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، حيث تم الاتفاق بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء على تفاصيل التعاقد، ووقع على عقود انضمامه للفريق لمدة 4 سنوات ونصف وحصل على مقدم التعاقد.





وكان محمود عبد المنعم "كهربا" قد رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ ودون علم إدارة النادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وأعلن انضمامه لصفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، مما دفع إدارة القلعة البيضاء لتقديم شكوي رسمية ضده لمنعه من المشاركة مع الفريق البرتغالي، لكنه نجح في الحصول على بطاقة مؤقتة وشارك مع الفريق بشكل طبيعي.





وبعد رحيل "كهربا" عن الزمالك دخل مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات معه لضمه للقلعة الحمراء، ولكن فضلت إدارة النادي تأجيل حسم الصفقة معه حتي يتضح الموقف القانوني للاعب بعد تقديم الزمالك شكوي ضده، قبل أن تكشف تقارير صحفية اليوم توقيع اللاعب عقود انتقاله للقلعة الحمراء وحصوله على مقدم التعاقد.





ماذا قدم "كهربا" مع الزمالك قبل انتقاله للأهلي؟

انتقل محمود "كهربا" للزمالك قادمًا من نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2015، لعب ضمن صفوف الفريق لمدة عام، قبل أن ينتقل لصفوف الاتحاد السعودي على سبيل الإعارة في صيف عام 2016، ثم عاد إلي القلعة البيضاء مجددًا عام 2018، ولم يستمر طويلا مع الفريق حيث رحل بشكل مفاجئ للدوري البرتغالي بعد خلافات مع إدارة النادي وتعرضه للهجوم من جانب الجماهير البيضاء.





خاض محمود عبد المنعم كهربا 56 مباراة مع الزمالك بواقع 4281 دقيقة لعب، ونجح في تسجيل 22 هدفًا وساهم في صناعة 6 أهداف أخري، وحصل على 10 إنذارات، بينما لعب 7 مباريات في بطولة كأس مصر بواقع 635 دقيقة لعب، صنع هدفين ولم يسجل أي أهداف، وخاض مباراة وحيدة بكأس السوبر المحلي وسجل هدف.





كما شارك "كهربا" في 23 مباراة بالبطولات الإفريقية مع الزمالك، ونجح في تسجيل 8 أهداف، كما شارك فيي 5 مباريات بالبطولة العربية، ولم يسجل أي أهداف.





توج محمود "كهربا" بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز مع الزمالك موسم 2014 – 2015، كما حصل مع الفريق على بطولة كأس مصر "مرتين" موسمي 2014-2015، 2015-2016، كما توج مع الزمالك بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي للمرة الأولي في تاريخ النادي.