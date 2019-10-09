الديهي لـ أردوغان: لماذا لم يتحرك جيشك لتحرير الأقصى بدلاً من احتلال سوريا

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تركيا تحتل الأراضي السورية في وضح النهار، وهذ يعتبر تحدي لكل الأعراف الدولية، معقبًا: "َتسقط كل المؤسسات الدولية الصامتة على احتلال الأراضي العربية السورية".



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أطلق على الجيش التركي المحتل للأراضي السورية بالجيش المحمدي، مشيرًا إلى أن تركيا قامت بقصف مناطق مدنية في سوريا سواء كانت خاصة بالأكراد أو العرب، متابعًا: "هناك حالة فرار ونزوح جماعي من شمال سوريا إلى بلاد الله الواسعة".



ولفت إلى أن هناك احتلال واعتداء واغتصاب تركي للأراضي العربية السوري أمام صمت العالم، ونفاقه وحالة انبطاح عربي واضحة مستطرًدا: "الأراضي السورية تغتصب وتنتهك الان على يدي المحتل أردوغان".



ووجه تساءلا للرئيس التركي رجب طيب أدروغان، قائلًا: "لماذا لم يتحرك الجيش التركي لتحرير المسجد الأقصى بدلًا من احتلال سوريا".



هذا وأعلن مجلس الأمن الدولي، اعداد جلسة خاصة غدا، لبحث العدوان التركي على سوريا، بناءً على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.



ووصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مهاجمة تركيا لشمال سوريا "بالغزو"، بأنها فكرة سيئة"، مؤكدًا أن تركيا تعدت بحماة اللمدنين في شمال سوريا، قائلًا: "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد".

