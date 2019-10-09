ميسي يغضب جماهير برشلونة ويُدافع عن فالفيردي

نفى ليونيل ميسي نجم برشلونة الأنباء الاي أكدت رفضه لضم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف الفريق، كما دافع عن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق وأكد أنه ليس السبب في خسارة دوري أبطال أوروبا.





وقال ميسي في تصريحات عبر أثير راديو كتالونيا:"اللعب لبرشلونة ليس سهلا، قد يبدو للكثيرين أنها مهمة سهلة من الخارج لكنها صعبة للغاية على أي لاعب لم يتعود على فلسفة البارسا ولم يتدرب عليها منذ الصغر، مهما كان اللاعب الجديد مميزا".





وأضاف: "لقد اعتاد جريزمان اللعب بطريقة مختلفة عن مدرسة برشلونة لكنه بالتأكيد لاعب ذكي جدا ومميز وسيتأقلم معنا".





وتابع: "ما يتردد بشأن أنني رفضت انضمامه لبرشلونة كذب، عندما رغبنا في التعاقد معه في الموسم الماضي، أتذكر جيدا ما قلته وتأكيدي أنه من أفضل لاعبي العالم، رحبت بانتقاله إلى البارسا ولم أظهر أي اعتراض على انضمامه، بل على العكس تماما".





وعن فالفيردي، قال ميسي: "اللاعبون يتحملون مسؤولية الخسارة أمام ليفربول والخروج من دوري أبطال أوروبا لأننا كررنا نفس أخطاء مباراة روما في الموسم قبل الماضي، حيث لجأنا للدفاع فقط وسمحنا لروما بالضغط علينا، إنه خطأ لا يتحمله المدير الفني".





وأردف قائلا: "استمرار فالفيردي لموسم ثالث لم يكن قراري مثلما يتردد في العديد من وسائل الإعلام. إدارة النادي قررت أن تجدد الثقة فيه وكانت خطوة موفقة للغاية، أسعدتني وباقي زملائي لأننا نحب فالفيردي وندعمه مثلما فعلنا مع من سبقه (يقصد لويس إنريكي) أو أي مدرب سيأتي بعده لنحقق أهدافنا لابد أن تكون هناك وحدة لمواجهة أي صعاب".





وعن جوسيب بارتوميو رئيس النادي، اختتم ميسي تصريحاته قائلاً: "لم أتحدث معه منذ الخروج من دوري أبطال أوروبا، ليست هناك مشكلة بيننا، كل الأمور على ما يرام لكن لم تكن هناك فرصة لحديث متبادل، عندما نتقابل وتكون هناك مناسبة للحديث، نتشاور بلا حرج".





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الفرنسي انطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني أزمة جديدة وذلك قبل مباراة الكلاسيكو المقبلة في إطار منافسات الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية.





وأشارت تقارير إسبانية بحسب صحيفة الآس إن جريزمان ليس مرتاحا على اليسار في مركزه ولكنه لن يكون مثل حالة كوتينهو الذي استسلم مبكرا.





ويبدو جريزمان أنه أكثر عزما على المضي قدما وخاصة انه سيلعب أساسيا ضد ايبار وأيضا في الكلاسيكو بسبب الإيقاف المحتمل لعثمان ديمبيلي نجم برشلوتة لمباراتين إلا في حال قام فالفيردي بثورة وادخل فاتي بديلا له.





ولم يعتمد فالفيردي مدرب برشلونة على جريزمان خلال مواجهة إشبيلية وفضل الدفع بمواطنه عثمان ديمبيلي على الجبهة اليسرى.



