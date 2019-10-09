رسامة القس أنطونيوس فكري قمصا بيد الأنبا رافائيل
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:17 م
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ماريان عيد
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تمت اليوم بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة صلوات رسامة القس أنطونيوس فكري كاهن الكنيسة ذاتها قمصًا.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد كلف نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة بمنح القس أنطونيوس رتبة القمصية، وصلى نيافته القداس الإلهي صباح اليوم بالكنيسة ذاتها وعقب صلاة الصلح تمم طقس رسامة القمص الجديد.
وقد أثرى القمص أنطونيوس المكتبة القبطية بالكثير من الكتابات الهامة، أهمها تفسيره للكتاب المقدس بعهديه إلى جانب الأسفار القانونية الثانية، والتي تعد مرجعًا هامًا لتميزه بالبساطة والجاذبية مع العمق.
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