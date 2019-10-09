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البابا تواضروس يصل إلى باريس في رحلة رعاوية

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:14 م
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البابا تواضروس يصل إلى باريس في رحلة رعاوية
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ماريان عيد
 
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قال الأنبا مارك أسقف شمال فرنسا، إن زيارة البابا تواضروس لفرنسا تنقسم لزيارة إيبارشية شمال فرنسا، والتي تخضع لإشرافه وإيبارشية جنوب فرنسا، والتي تخضع لإشراف الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا، والقطاع السويسري، وإيبارشية جنوب فرنسا، والتي تخضع للأنبا أثناسيوس.

وأوضح "مارك"، في تصريحات سابقه له، أن البابا تواضروس سيلتقي غدًا الجمعة أطفال مرحلتي ابتدائي وإعدادي، وذلك في مقر المطرانية في باريس.

وأضاف، أن البابا تواضروس من المقرر أن يترأس السبت المقبل، القداس الالهي في كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس في العاصمة الفرنسية باريس، ويليها في مساء اليوم نفسه يترأس قداسته الاجتماع بذات الكنيسة ويلتقي بشعب الايبارشية.

وأكد أسقف شمال فرنسا، أن البابا تواضروس سوف سيعقد الاحد المقبل اجتماع الشباب عقب ترؤسه القداس الالهي لتدشين كنيسة درافي.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية قد وصل، اليوم الاربعاء، إلى مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس في بداية زيارته الرعوية إلى بعض إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

وكان في استقبال قداسته لدى وصوله السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا والسفير شريف الديواني القنصل العام.

ومن المقرر أن يلتقي قداسته خلال رحلته الرعوية في اروبا تشمل زيارة الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، والذي تربطها علاقة قوية مع الكنيسة الأرثوذكسية هناك، إلى جانب زيارته الرعوية لإيبارشيات فرنسا.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، قد غادر صباح اليوم، مطار القاهرة في مستهل جولة رعوية جديدة لعدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا يبدؤها بفرنسا.
البابا تواضروس يصل إلى باريس في رحلة رعاوية
البابا تواضروس يصل إلى باريس في رحلة رعاوية
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