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المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:09 م
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المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
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الفجر الرياضي
 
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سجل إيسكو نجم ريال مدريد هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد الني جرت خلال صباح اليوم، الأربعاء، في إطار استعدادا الفريق الملكي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.
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