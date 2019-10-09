المنبوذ يُحرج زيدان.. ويسجل هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد (فيديو)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:09 م
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الفجر الرياضي
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سجل إيسكو نجم ريال مدريد هدفًا عالميًا في تدريبات ريال مدريد الني جرت خلال صباح اليوم، الأربعاء، في إطار استعدادا الفريق الملكي لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني.
Hola. Soy @isco_alarcon y soy capaz de hacer cosas como esta como si nada. pic.twitter.com/j9WS1KlK89— Sergio Valentín (@SergioValent1n) ٩ أكتوبر ٢٠١٩
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