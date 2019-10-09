ننشر أسماء المصابين في حادث طريق الكريمات

أصيب 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة بطريق الكريمات، وهم كلا من فتوح محمد عبدالجواد، 35 سنة، مقيم محافظة كفر الشيخ، سمير عبدالسيد عبدالهادي 45 سنة، مقيم البحيرة، محمد شوقي جمعة سلام، 40 سنة، مقيم البحيرة، الشرنوبي أمين محمود عبد الحميد، 35 سنة مقيم البحيرة، محمد أحمد بسيوني السيد، 35 سنة، مقيم البحيرة، مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.









كانت ظهرت كثافات مرورية بطريق الكريمات، إثر إنقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم الدفع برجال الإدارة العامة لمرور الجيزة لسحب الكثافات، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.









وتلقى اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بطريق الكريمات ووجود مصابين.







