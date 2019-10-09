وكيل أزهرية الإسكندرية يشهد الدورة التثقيفية الثامنة عشر احتفالًا بنصر أكتوبر (صور)
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 11:12 م
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محمد رجب - دينا حسن
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شهد الشيخ نشأت الصاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية، وإبراهيم فاضل الوكيل الثقافي للمنطقة، الندوة التثقيفية الثامنة عشر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ احتفالًا بالذكرى الـ ٤٦ لنصر أكتوبر المجيدوذلك اليوم الأربعاء.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار عميد الأكاديمية العربية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة بالإسكندرية، وصفاء منشاوي مدير العلاقات العامة.
يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، ودورها في القضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والتكفيرية، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى رفع روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.
واشتملت الندوات على تقديم عدة عروض مسرحية وكورال وفقرات غنائية وطنية رائعة ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية.
جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار عميد الأكاديمية العربية، ولفيف من قيادات القوات المسلحة بالإسكندرية، وصفاء منشاوي مدير العلاقات العامة.
يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والانتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة في حرب أكتوبر، ودورها في القضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.
وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والتكفيرية، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى رفع روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.
واشتملت الندوات على تقديم عدة عروض مسرحية وكورال وفقرات غنائية وطنية رائعة ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية.
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