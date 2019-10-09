وزير الخارجية: هناك تأييد لوجهة النظر المصرية تجاه موقفها من العدوان التركي



ولفت "شكري"، إلى أن هناك تأييد لوجهة النظر المصرية من السعودية والكويت وأغلب الدول العربية تجاه الموقف من العدوان التركي على سوريا.



وذكر وزير الخارجية، أن مصر حذرت كثيرًا من السلوك التوسعي العدواني التركي ضد سوريا، لافتًا إلى أن ما حدث في سوريا يؤكد على صدق رؤية الدولة المصرية ضد الرغبة التوسعية للنظام التركي، والتي كانت دائمًا محل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته الثنائية.





قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قدمت جوابًا بطلب عقد جلسة استثنائية طارئة في جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ لمناقشة الأوضاع في سوريا بعد العدوان التركي عليها، لافتًا إلى أنه في الحال كان هناك تأييد من دولة الإمارات وبعدها السعودية والكويت والعديد من الدول العربية.وأضاف "شكري"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم انعقاد اجتماع طارئ يوم السبت المقبل لجامعة الدول العربية؛ لمناقشة تداعيات العدوان التركي على سوريا، نظرًا لخطورة الأوضاع.وأشار وزير الخارجية، إلى أنه تشاور مع مدير خارجية العراق باعتباره رئيس مجلس الجامعة، وتجاوب مع الطرح المصري، وأبدى استعداده لترأس الجلسة اعتبارًا من يوم السبت.