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ميسي يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:31 م
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ميسي يكشف عن هدفه الأفضل في مسيرته
ميسي
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حسام مجدي
 
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كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة عن هدفه الأفضل بالنسبة له طوال مسيرته الكروية.

تصريحات ميسي عن هدفه الأفضل في مسيرته الكروية

وقال ميسي في مقابلة صحفية اليوم عن هدفه الأفضل: "كان أفضل هدف لي الذي سجلته في مواجهة مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأضاف ميسي: "‏ميسي :" لم أتحدث إلى الرئيس منذ خروجنا أمام  ليفربول في دوري أبطال أوروبا".

تعليق ميسي على تصريحات بيكيه 

وعلق ميسي على تصريحات بيكية عقب مباريات خيتافي قائلا: "لو كنت في مكان بيكيه لم قلت ما قاله بعد مباراة خيتافي حول مجلس الإدارة، لأن مثل هذه التصريحات تجعل كرة الأزمة أكبر، في وقت حساس في غرفة الملابس".

ويتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 16 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري وبفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب الصدارة.
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