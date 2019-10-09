مورينيو يُعلنها: لا أحد يفوق مهارة رونالدو

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الأفضل ما بين الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، والظاهرة البرازيلية رونالدو نجم ريال مدريد السابق.





وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي:"رونالدو هو الظاهرة الحقيقية، كريستيانو وميسي لعبا لفترة أطول وبقيا في القمة لمدة 15 عامًا لكن إذا كنا نتحدث بصرامة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يفوق رونالدو".





وأضاف:"عندما كنت في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه لاعب لم يسبق له مثيل على أرض الملعب".





واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"الإصابات قتلت موهبة كان يمكن أن تكون أكثر إبداعًا ومتعة واستمرارًا في الملاعب لكن الموهبة التي كان يتمتع بها هذا الصبي البالغ من العمر 19 عامًا وقتها كانت شيئًا لا يصدق".





وكانت تقارير صحفية ألمانية كشفت عن مسألة العروض التي وصلت إلى المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الماضية من بعض الأندية العريقة في الدوري الألماني.





وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن مورينيو أقيل من قيادة مانشستر يونايتد قبل عيد ميلاده مباشرة في ديسمبر الماضي ومنذ ذلك الحين ما زال ينتظر الحصول على فرصة تدريبية لإضافتها لسيرته الذاتية.





وأفادت الصحيفة الألمانية بأن المدرب البرتغالي البالغ من العمر 56 عاما ًارتبط بالعودة إلى ريال مدريد عقب النتائج المخيبة للآمال التي حققها زين الدين زيدان في بداية مشواره في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا كما تم ربطه ببرشلونة ليكون مديراً فنيا للفريق خلفًا لإرنستو فالفيردي.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن مورينيو وصلته العديد من العروض بالإضافة إلى أندية ألمانية في وقت سابق من الصيف الماضي، أبرزها من شالكه وفولفسبورج.





وأكدت الصحيفة الألمانية أن مورينيو رفض جميع الاغراءات لأنه يرغب في الحصول على وظيفة مع نادٍ كبير جداً وهو ما لم يحدث حتى الآن وأنه كان يأمل في تلقي عرض من باريس سان جيرمان أو يوفنتوس أو بايرن ميونخ مع الإبقاء على فرصه لتدريب برشلونة إذا تمت إقالة إرنستو فالفيردي أو العودة للنادي الملكي لخلافة زين الدين زيدان.