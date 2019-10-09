النجم الساحلي يرد على الثأر من الأهلي

علق حمود بو عزي السكرتير العام لنادي النجم الساحلي على مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية.









وقال حمود بو عزي في تصريحاته اليوم: الأهلي صاحب تاريخ في البطولات إلافريقية ، أما الهلال السودانى من الصعب أن يتعرض للهزيمة على ملعبه، وفريق بطل زيمبابوي جيد طالما وصل لهذه المرحلة.









وعن الثأر من هزيمة الأهلي 6-2 في البطولة قال : المباراة أصبحت جزء من التاريخ لا ننظر إلى الثأر من الأهلى، حققنا الفوز من قبل على الأهلي هذا هو حال كرة القدم.









الجدير بالذكر أن الأهلي وقع في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم زيمبابوي.