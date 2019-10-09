ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النجم الساحلي يرد على الثأر من الأهلي

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:18 م
Advertisements
النجم الساحلي يرد على الثأر من الأهلي
الاهلي
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
علق حمود بو عزي السكرتير العام لنادي النجم الساحلي على مواجهة الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بالنسخة الحالية.


وقال حمود بو عزي في تصريحاته اليوم: الأهلي صاحب تاريخ في البطولات إلافريقية، أما الهلال السودانى من الصعب أن يتعرض للهزيمة على ملعبه، وفريق بطل زيمبابوي جيد طالما وصل لهذه المرحلة.


وعن الثأر من هزيمة الأهلي 6-2 في البطولة قال: المباراة أصبحت جزء من التاريخ لا ننظر إلى الثأر من الأهلى، حققنا الفوز من قبل على الأهلي هذا هو حال كرة القدم.


الجدير بالذكر أن الأهلي وقع في المجموعة الثانية مع النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينوم زيمبابوي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
2
x
18:30
3
إذربيجان
ألمانيا
2
x
20:45
2
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status