البورصة الأمريكية تواصل الصعود بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:20 م
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وكالات
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اغلقت البورصة الأمريكية على ارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء، مع عودة التفاؤل حول المحادثات التجارية ليصعد مؤشر"داو جونز" 180 نقطة .
واحتل سهم "آبل" رأس قائمة أكبر الرابحين حيث ارتفع بنحو 1.3 بالمائة.
وتجدد التفاؤل التجاري بعد تقارير صحفية تشير إلى أن الصين أبدت استعدادها لمناقشة اتفاق تجاري جزئي مع الولايات المتحدة، وذلك قبل عقد جولة مباحثات تجارية جديدة غداً الخميس.
كما ذكر تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" أن المسؤولين الصينيين سوف يعرضون شراء المزيد من المنتجات الزراعية الأمريكية في سبيل التوصل لصفقة تجارية جزئية مع واشنطن.
ومن جانبه، كشف محضر الفيدرالي عن تزايد القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي وسط التصعيد التجاري والظروف السياسية الخارجية.
وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 17 شهراً.
وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 181.9 نقطة، ليصل إلى مستوى 26346 نقطة.
كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9 بالمائة مسجلاً 2919.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنحو 1 بالمائة إلى 7903.7 نقطة.
وبحلول الساعة 8:072 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 99.101.
تعافت البورصة الأمريكية فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من قطاع التكنولوجيا.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 144.19 نقطة أو 0.55 بالمئة إلى 26308.23 نقطة.
وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.04 نقطة أو 0.62 بالمئة إلى 2911.10 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 72.18 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 7895.96 نقطة.
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