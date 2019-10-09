أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع محتمل لفريق الزمالك في المجموعة الأولى ، في حالة الفوز على جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ المعادة يوم ٢٤ أكتوبر في أحد ملاعب القاهرة.









وفي حالة فوز الزمالك في المباراة يخوض الابيض مواجهات دور الـ١٦ "المجموعات" لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد.









وجاءت مجموعة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي :





التصنيف الأول : مازيمبي

التصنيف الثاني : الفائز من الزمالك وجينيراسون

التصنيف الثالث : زيسكو

التصنيف الرابع :اول أغسطس





وجاءت قرعة المجموعات كالتالي :





المجموعة الأولى : مازيمبي، الفائز من الزمالك وجينيراسون، اول اغسطس، زيسكو

المجموعة الثانية : الأهلي، النجم، الهلال، بلاتنيوم.

المجموعة الثالثة : اتحاد العاصمة، صنداونز، الوداد، بترو أتليتكو

المجموعة الرابعة : الترجي، الرجاء، شبيبة القبائل، فيتا كلوب.





موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا "الذهاب"

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره أول اغسطس الأنجولي احد أيام ٦ او ٧ من شهر ديسمبر في مصر، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.









موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا "الإياب"

يسافر فريق الزمالك إلى أنجولا لمواجهة نظيره أول اغسطس في ختام مشوار الفريقين بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا احد أيام ٦ او ٧ مارس عام ٢٠٢٠ بالجولة السادسة.