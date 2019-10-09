عاجل.. تصريح ناري من الوداد البيضاوي بشأن الكاف بسبب مرتضى منصور

خرج محمد طلال المتحدث الإعلامي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، بتصريحات نارية، وذلك على هامش تواجده في قرعة دوري أبطال إفريقيا اليوم.





وقال طلال، إن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن تلقيه عرضًا لإيقاف تقنية الفيديو "VAR" خلال نهائي الكونفدرالية بالنسخة الماضية.

وتابع مندوب الفريق المغربي في قرعة دوري الأبطال، في تصريحات لـ"بي إن سبورتس" :"ما قاله رئيس الزمالك يؤكد لنا تعرضنا للظلم في نهائي مباراة الترجي بالعام الماضي، وكل الشكوك حول كاف".

وكان نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية، قد شهد أزمة نارية بسبب التحكيم حيث شهدت موقعة الإياب تعطيل تقنية "VAR" الأمر الذي جعل إدارة الوداد ترفض استكمال المباراة.

وشهدت مباراة الإياب التي أقيمت في رادس، عدم احتساب هدف وليد الكرتي بداعي التسلل، وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة ورفض فريق الوداد العودة للملعب لعدم تفعيل تقنية الفار وأعلن الحكم، فوز الترجي وتتويجه بطلًا للمسابقة القارية.