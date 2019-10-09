سياسي كردي: الولايات المتحدة الأمريكية باعت الأكراد لتركيا

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قال إبراهيم كابان، الباحث السياسي الكردي السوري، إن الجيش التركي قام بهجوم شديد على شمال سوريا سواء بالأسلحة الثقيلة أو الصواريخ، لافتَا إلى أنه لم يتوقع أن تفتح الولايات المتحدة الأمريكية، المجال لتركيا لكي تتمدد في شمال سوريا، خاصة أن هذا التمدد سيشكل خطرا كبيرا على المنطقة العربية بالكامل، معقبًا: "لم أتوقع أن تكون الإدارة الأمريكية بمثل هذه السذاجة في قراءتها السياسية والعسكرية بالمنطقة".



وأضاف "كابان"، خلال حواره عبر الكونفرس ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، مساء الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت ببيع الأكراد لتركيا، معقبًا: "أمريكا قالت لتركيا اتفضلوا المجال الجوي السوري مفتوح أمامكم، أقضوا على المدنيين، هذه الصفقة لم تحدث من قبل".



وأشار إلى أن أن هناك رفضًا قويًا من الاتحاد الأوروبي الدول العربية لهذا الاحتلال الغاشم، معقبًا: "المنطقة تذهب إلى وضع سيء جدًا، قد تحدث كوارث ترتكبها الجماعات المتطرفة التابعة للمخابرات التركية".



هذا ووصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مهاجمة تركيا لشمال سوريا "بالغزو"، بأنها فكرة سيئة"، مؤكدًا أن تركيا تعدت بحماة اللمدنين في شمال سوريا، قائلًا: "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد".



وأعلن مجلس الأمن الدولي، اعداد جلسة خاصة غدا، لبحث العدوان التركي على سوريا، بناءً على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.



وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.

