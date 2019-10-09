أحد المشاركين في حرب الاستنزاف: "فيلم الممر لم شمل المصريين"

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علق اللواء الدكتور عاصم شمس الدين، أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، على فيلم الممر، قائلًا: "قصة مليون جندي تحت السلاح في الحرب".



وأشاد "شمس الدين"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، بـ فيلم الممر، قائلًا إن فيلم الممر عمل على رفع الروح المعنوية وإحياء الروح المعنوية للشعب المصري.



وأضاف، أن فيلم الممر لم شمل الشعب المصري، مثلما فعلت حرب الاستنزاف، موضحًا أن الشعب المصري صمم في حرب الاستنزاف عن عدم التفريط في شبر واحد من أرض مصر.



وأشار "شمس الدين"، إلى أنه كان هناك فجوة كبيرة بين التسليح المصري والتسليح الإسرائيلي، ومع ذلك انتصر الجيش المصري، لافتًا إلى أن الجيش المصري أرسل العديد من الرسائل للعدو الإسرائيلي، وهي: "مش هتقعد في مصر، وهتمشي".



وذكر أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستنزاف، أن الشعب المصري شارك في كل شيء في الحرب، متابعًا: "كل بيت كان مقدم عسكري وإتنين وتلاتة"، لافتًا إلى أن مصر كانت بالكامل في مسرح القتال.



وأوضح "شمس الدين"، أن التكوين المصري للمواطن المصري في فترة الحرب كان مليئًا بالوطنية، وكانت راسخة بداخله، والمصريين جميعًا كانوا على قب رجل واحد.

