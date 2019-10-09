مجلس نقابة القراء: إجراءات رادعة ضد غير الملتزمين بأحكام التلاوة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:05 م
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محمود الجلاد
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عقد مجلس إدارة نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم اجتماعا برئاسة الشيخ الشيخ محمد صالح حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والأعضاء المستشار القانوني للنقابة لمناقشة أوضاع بعض القراء الذين لا يلتزمون بأحكام التلاوة الصحيحة.
وكلف المجلس المستشار القانوني باتخاذ اللازم ضد القراء الذين لا يتلزمون بأحكام التلاوة على وجه السرعة.
وناقش المجلس أوضاع بعض أعضاء النقابة الذين لم يقوموا بسداد الاشتراكات السنوية.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد اعتمد صرف الدفعة الأولى للعام الحالي 2019م وقدرها مائة ألف جنيه من المبلغ السنوي المخصص لدعم نقابة القراء.
يأتي هذا في إطار دعم وزارة الأوقاف وخدمة لكتاب الله (عز وجل) وإسهامًا في إكرام حفظته.
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