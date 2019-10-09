وزير الإسكان: 30% من مياه الشرب مهدرة بسبب الوصلات الخلسة والترسيبات

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قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تشرف اليوم بصحبة رئيس الوزراء، ووزير الخارجية في البرلمان لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه تحدث عن خطة الوزارة بترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من المواد المائية المتاحة، لمواجهة أي أثار سلبية لهذا المشروع.



وتابع وزير الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن خطة ترشيد المياه تتضمن تقليل الفاقد من مياه الشرب، من خلال التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر طبقًا لخطة مدروسة، تماشيًا مع مخططات الوزارة لتوفير المياه للمحافظات التي تطل على البحر الأحمر.



وأشار إلى أن حجم المياه التي كانت تحلى من مياه البحر، ارتفعت خلال أربع سنوات من 80 الف متر مكعب لـ800 ألف متر مكعب يوميًا، وهناك خطة لزيادة هذه الكمية لـ1.7 مليون متر مكعب يوميًا خلال 2022، وهذه الخطة تم الاتفاق عليها بـ110 مليار جنيه، وإجمالي المستهدف لتنفيذ الخطة 160 مليار جنيه.



وأضاف أن الدولة تعمل على الاستفادة من المياه الجوفية، وترشيد استهلاك المياه، من خلال تركيب القطع الموفرة التي توفر المياه بصورة كبيرة، خاصة أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي منذ 3 سنوات، حيث وصل متوسط استهلاك الفرد المصري لأقل من 150 مرت مكعب في العام، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تقليل الفاقد من مياه الشرب، من خلال تطوير أجزاء كبيرة من شبكة المياه المتهالكة في بعض المناطق.



ولفت إلى 30% من مياه الشرب مهدرة سواء من خلال الوصلات الخلسة، أو من خلال بعض الترسيبات في شبكة المياه، لذلك ستعمل الوزارة على تقليل هذا الفاقد من خلا لتطوير الشبكة القومية.

