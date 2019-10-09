بعد تصدره تريند "جوجل".. تعرف على أهم أفلام رامز جلال وما حققته من إيرادات





ويرصد "الفجر الفني" في هذا التقرير أهم أفلام رامز جلال وما حققته من إيرادات.



"أحلام الفتى الطايش"





وبلغت إيرادات فيلم "أحلام الفتى الطايش" إلى (2.336.478) جنيه مصري وتم عرضه في تاريخ 6 يوليو2007، حيث كانت أحداثه تدور في اطار كوميدي حول شاب المستهتر ويعشق النجوميه والشهرة ويتقابل بالصدفه مع الفنانه نيللي كريم ويقع في حبها ويحدث مفارقات كوميدية وتتطور الأحداث.

فيلم "أحلام الفتى الطايش" من بطولة: رامز جلال، نيللي كريم، حسن حسني، نشوى مصطفى، إدوارد، رجاء الجداوي، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج وائل إحسان.



"حد سامع حاجة"



حقق فيلم "حد سامع حاجة" إيرادات بلغت إلى 2 مليون و15 ألف جنيه حيث عُرض في يناير 2010، وكانت أحداثه تدور حول شاب انطوائي غريب الاطوار، يعيش وحيدًا بصحبة صوت يتردد فى أذنيه، يخبره بما يفعل وأحيانا بما سيحدث، فيلجأ لطبيب نفسى لاخراجه من تلك الحالة، فيشير عليه بالدخول فى علاقة غرامية وتتوالى الأحداث، إلى أن تنتهي بمفاجأة.

فيلم "حد سامع حاجة" من بطولة: رامز جلال، ماجد الكدواني، سوسن بدر، لاميتا فرنجيا، محيي إسماعيل، وفاء سالم، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.



"غش الزوجية"



بلغت إيرادات فيلم "غش الزوجية" إلى 8 مليون و800 ألف جنيه، حيث عُرض في ديسمبر 2012، وكانت أحداثه تدور حول حازم وهو شاب متعدد العلاقات النسائية يرهق والده من عدم تحمله للمسؤولية ويقرر والده تزويجه من ابنة رجل مهم للخروج من ازمه مالية تلعب هذا الدور إيمي سمير غانم ويفاجأ حازم من عروسه التي تعشق كره القدم وتصرفاتها عنيفة لا تمت للأنوثة بصلة.

فيلم "غش الزوجية" من بطولة: رامز جلال، إيمي سمير غانم، حسن حسني، إدوارد، مها أبو عوف، يوسف فوزي، رجاء الجداوي، من تأليف لؤي السيد، وإخراج أحمد البدري.



"كنغر حبنا"



حقق فيلم "كنغر حبنا" إيرادات بلغت إلى 3 مليون جنيه فقط حيث عُرض في 2016، وكانت أحداثه تدور حول في سياق كوميدي، حيث يعمل شاب بإحدى شركات الشحن التي تتولى استقدام تماثيل لحيوان الكنغر لصالح أحد البازرات؛ ولكن في الجمرك تحدث مفارقة حيث تُستبدل التماثيل بحيوانات كنغر حقيقة، فيجد نفسه متولي مهمة الحفاظ ورعاية تلك الحيوانات حتى يتم تسليمها لصحابها الحقيقي، وتساعده في ذلك الطبيبة البيطرية مما يجعله يواجه العديد من المواقف الكوميدية في وجود الكنغر.

فيلم "كنغر حبنا" من بطولة: رامز جلال، سارة سلامة، حسن حسني، إدوارد، بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، لطفي لبيب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج أحمد البدري.



"رغدة متوحشة"



بلغت إيرادات فيلم "رغدة متوحشة" إلى 14 مليون جنيهًا، حيث عُرض في 17 يناير عام 2018، وكانت أحداثه تدور في سياق كوميدي حول الشاب إسماعيل الذي يعمل بأحد مراكز التجميل، وبالصدفة يكتشف أن أحد مخرجي الإعلانات يبحث عن وجه جديد، فيحول نفسه لفتاة من أجل تقديم الإعلان وبالفعل ينجح في ذلك قبل أن ينكشف أمره ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "رغدة متوحشة" من بطولة: رامز جلال، ريهام حجاج، بيومي فؤاد، إنتصار، أحمد فتحي، محمد ثروت، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



"سبع البرمبة"



حقق فيلم "سبع البرمبة" إيرادات وصلت إلى 31 مليون جنيه، والذي عُرض ضمن سباق عيد الفطر، حيث كانت أحداثه تدور في إطار كوميدي رومانسي حيث يتزوج عمر من حبيبته نسمة رغم رفض والدها الشديد للأمر، وبعد إنتهاء حفل الزفاف، إذا ببعض الرجال المجهولين يعتدون على سيارة العروسين، فيطلب عمر من زوجته أن تهرب، وأثناء هروبها يقع لها حادث سيارة، وتنقل إلى المستشفى، وبعد إفاقتها من الغيبوبة، تُصاب بصدمة شديدة، وترفض رؤية زوجها عمر لعدم شعورها بالأمان برفقته، فيضطر عمر للتوجه لطبيب نفسي لمساعدته في حل المشكلة.

فيلم "سبع البرمبة" من بطولة: رامز جلال، جميلة عوض، مها أبو عوف، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبد الرحمن، نور قدري، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



يتصدر الفنان رامز جلال تريند "جوجل" وذلك بعد أن قامت إحدى الفنانات الكويتيات، بكشف حقيقة برنامجه في رمضان 2019، هذا الأمر الذي سبب إلى تصدره تريند "جوجل" وأصبح حديث شبكات التواصل الإجتماعي،