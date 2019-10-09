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تعليق الإبراشي على شرعنة الإخوان للاحتلال التركي لشمال سوريا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 09:51 م
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تعليق الإبراشي على شرعنة الإخوان للاحتلال التركي لشمال سوريا
وائل الإبراشي
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كساب أحمد
 
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن كل عربي معني بالعروبة سيتابع العدوان التركي على شمال سوريا بألم بالغ، معقبًا: "قنوات الاخوان والجزيرة تتحدث بأن تركيا تحمي نفسها من الهجمات الإرهابية في شمال سوريا، ولا تتحدث عن مجازر الجيش التركي". 

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء الأربعاء، أن ما يحدث في شمال سوريا انتهاك غاشم وغزو سافر، وقناة الجزيرة وقنوات الإخوان تتواطأ مع هذا الغز بشكل ممنهج.

ووجه تساءلًا للقنوات الإخوان والجزيرة، قائلًا: "هل تستطيعوا وصف أردوغان الآن بالغازي والمحتل والقاتل؟".

هذا ووصف دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، مهاجمة تركيا لشمال سوريا "بالغزو"، بأنها فكرة سيئة"، مؤكدًا أن تركيا تعدت بحماة اللمدنين في شمال سوريا، قائلًا: "تعهدت تركيا بحماية المدنيين وحماية الأقليات الدينية ومنها المسيحيون وضمان عدم حدوث أزمة إنسانية وسنلزمهم بهذا التعهد".

وأعلن مجلس الأمن الدولي، اعداد جلسة خاصة غدا، لبحث العدوان التركي على سوريا، بناءً على طلب الأعضاء الأوربيين في المجلس.

وشنت طائرات حربية تركية بعد ظهر اليوم الأربعاء، غارات على منطقة رأس العين الحدودية في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد وقت قصير من إعلان أنقرة بدء عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد.
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