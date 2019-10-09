نجم ريال مدريد يتدخل لحسم صفقة نجم باريس سان جيرمان

طالب نجم ريال مدريد إدارة ناديه بضم زميله ومواطنه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في أقرب فرصة.





وتحدث فاران عم الأسباب التي ساهمت في انحدار وتقهقر الفريق الملكي في الموسم الماضي، حيث أكد أن اللاعبين عانوا من التعب العقلي لكن شغفهم بالتتويج بالألقاب وحصد البطولات لم يتغير.





وقال فاران في تصريحات صحفية أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الفرنسي:"أنا دائماً أريد وأحب أن يكون مبابي في فريقي، فأنا أحبه سواء في المنتخب الوطني أو في ريال مدريد أعرف أن لديه صفات جيدة، إنه لاعب رائع".





وعن مستوى الملكي في الموسم الماضي، قال فاران :"أنت لا تفقد أبداً جوعك للفوز، أعتقد أنه كان لدينا القليل من التعب العقلي لكن الجوع للفوز لا ينقص أبداً وفي ريال مدريد لا يمكنك اللعب دون نية الفوز".





وأضاف:"أعتقد أنها ليست مسألة استرخاء لكن أعتقد أنه من الصعب علينا الحفاظ على نفس المستوى لمدة 90 دقيقة، إنه شيء يتعين علينا تحسينه".

وعن مواجهة الكلاسيكو في الشهر الحالي، اختتم فاران تصريحاته قائلاً:"إنها مباراة مُميزة ودائماً ما تكون مباراة جيدة، من الصعب مقارنة مستوى برشلونة الحالي بمستوى برشلونة العام الماضي لكن برشلونة يبقى برشلونة".





ولم يستطع الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد إكمال آخر مران للفريق الملكي قبل كلاسيكو الليجا أمام برشلونة على ملعب كامب نو بسبب آلام في الكعب قد تحول دون مشاركته في اللقاء المرتقب.





وعاد فاران لمران الملكي مصابا بعد مشاركته في مباراتين وديتين مع المنتخب الفرنسي، حيث أنه قد شعر بآلام عقب اللقاء الأول أمام هولندا وأظهرت فحوصات الجهاز الطبي لمنتخب الديوك عدم معاناته من إصابة ليخوض المباراة الثانية والتي كانت أمام روسيا.





وتفاقمت الآلام لدى عودة فاران إلى مدريد وبعدما أنهى مرانا خفيفا أمس لم يستطع أن يكمل المران الجماعي اليوم.





وفي حال عدم حدوث أي مفاجأة، سيكون جميع لاعبي المدير الفني للميرينجي الفرنسي زين الدين زيدان على استعداد للمشاركة في الكلاسيكو باستثناء فاران الذي سيعلن عن وضعه في مؤتمر صحفي يعقد في وقت لاحق اليوم.