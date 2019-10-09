بيان من الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس



وقالت الهيئة العامة للأرصاد، في البيان، إنه سيسود طقس معتدل على السواحل، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضافت "الأرصاد"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة.



كما أوضحت أن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



وفي ذات السياق، حذر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ما بين درجة ودرجتين اليوم وغدًا، وهذا الانخفاض على السواحل الشمالية والقاهرة والدلتا والوجه البحري، على ان يشمل الانخفاض جميع انحاء الجمهورية اعتبارًا من الغد.



كما حذر من ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر، والتي تنكشع مع تقدم ساعات النهار وشروق الشمس، مناشدًا قائدي المركبات بتوخي أقصى درجات الحذر في القيادة أثناء الشبورة المائية، منوهًا إلى أن هناك نشاط للرياح غير مثير للرمال والأتربة، موضحًا أن أهم ما يميز فصل الخريف أنه معتدل في أغلب الأحوال، مشددًا على أن البحرين الاحمر والأبيض مهيأة تمامًا لممارسة كافة الأنشطة البحرية.



نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019.