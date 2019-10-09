لحظة خروج نبيل القروي من السجن وسط حضور أنصاره
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:39 م
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مروى الجلاصي
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وسط حضور عدد من أنصاره وأعضاء حزبه، خارج رئيس 'قلب تونس' والمرشح للإنتخابات الرئاسية نبيل القروي، سجن المرناقية منذ قليل، مغادرا السجن تحت حماية فرقة من الأمن الرئاسي.
وقد أصدرت محكمة التعقيب اليوم الإربعاء 09 أكتوبر 2019، قرارها بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج فورا عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.
وأعدمت محكمة التعقيب قرار الإيقاف الذي صدر في 23 أوت 2019، إعتمادا على مقتضيات الفصل 117 وأذنت بالإذن بالإفراج عن القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.
وفي تصريحات إعلامية، أشار الأستاذ البشير الفرشيشي رئيس هيئة الدفاع عن نبيل القروي، بأن محكمة التعقيب لم تنظر في قراري رفع تحجير السفر وتجميد الأموال، مبيّنا أن القضية ستعود إلى المحقق الذي سيواصل أعماله بعد الإطلاع على نتيجة الإختبار لثلاثة خبراء قام بتكليفهم، ومن ثمّ بإمكان هيئة الدفاع تقديم مطلب لرفع قرار تحجير السفر وتجميد الأموال.
ويذكر بأن نبيل القروي هو رجل أعمال وسياسي تونسي ومؤسس قناة نسمة، وهو مؤسس ورئيس حزب 'قلب تونس'، الذي حاز على المركز الثاني بالإنتخابات التشريعية التي أجريت الأسبوع الفارط، أما نبيل القروي فهو مرشح صحبة قيس سعيّد للدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التي ستقام هذا الأحد 13 أكتوبر 2019.
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