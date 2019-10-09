"التعليم": توظيف المعلمين أصبح على مدار العام.. ونحتاج إلى 120 ألف مدرس

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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم، إن الوزارة أطلقت يوم الإثنين الماضي أكبر بوابة عربية لتوظيف المؤهلين بوزارة التعليم، لافتًا إلى أنها ليست قاصرة على المعلمين فقط، بل لجميع العاملين في الوزارة.



وأشار "عمر"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن البوابة توفر آليات التوظيف، وتستهدف تسجيل بيانات أي شخص مؤهل، متابعًا: "نطبق العديد من الإجراءات ونختار الأفضل لتوظيفه في مدارسنا".



وأوضح نائب وزير التعليم، أن المدارس تحتاج إلى 120 ألف معلم حاليًا، مشيرًا إلى أنه سيتم فحص أوراق المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، ومراجعة صحة الأوراق لبدء العمل في المدارس، وإذا كانت بيانات الشخص المتقدم والشروط صحيحة 100% يتم قبول المعلم في حدود من 10 إلى 15 يومًا، معلقًا: "نختار الأفيد والأصلح والأفيد".



وأضاف أن البوابة ليست مفتوحة لمدة محددة، ولكن مفتوحة طوال الوقت، وأن توظيف المعلمين أصبح على مدار العام، وليس مرتبط بموسم بداية العام الدراسي أو منتصف العام، لافتًا إلى أن هناك فرصة في وزارة التربية والتعليم لاستيعاب جميع المتقدمين.



وذكر أن هناك إنجازات كبيرة في المنشآت التعليمية، وأنهم بحاجة إلى معلمين بشكل كبير جدًا؛ بسبب المدارس الجديدة التي تفتتح، والخروج على المعاش، منوهًا بأنه سيتم فتح البوابة الشهر المقبل لتسجيل طلاب المرحلة النهائية من كليات الآداب والعلوم وغيرها؛ لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة الوظائف المطلوبة في سوق العمل والاستعداد والتأهل لها.

