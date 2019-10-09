بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا..ماذا يفعل الزمالك في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات؟

اختتمت مساء اليوم، مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، وشهدت القرعة سقوط الفائز من مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في المجموعة الأولى، والتي ضمت أيضًا كلاً من مازيمبي الكونجولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغسطس الأنجولي.





وسبق للزمالك المشاركة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقا 9 مرات، لم يتمكن من التأهل للدور التالي سوى 3 مرات فقط، بينما ودع البطولة من هذا الدور في 6نسخ.





ويرصد لكم " الفجر الرياضي " ماذا يفعل الزمالك في تاريخ مشاركاته بدور المجموعات في التقرير التالي:

موسم 1997





ودع الزمالك دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثاني خلف أشانتي جولد، برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة في مثلهما، وذلك عندما كانت تقام البطولة بنظام مجموعتين من 4 أندية لكل مجموعة على أن يتأهل المتصدر للدور النهائي مباشرة.





موسم 2002

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها، ليتمكن بحصد لقب البطولة بعد تغلبه على نظيره الرجاء المغربي في النهائي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





موسم 2005

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 لقاءات والخسارة في مباراة واحدة.





موسم 2008

ودع الزمالك المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين والخسارة في 3 مواجهات.





موسم 2012

ودع الزمالك المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الثانية، برصيد نقطتين جمعها من التعادل في مباراتين والخسارة في 4 مواجهات.





موسم 2013

ودع الزمالك دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في 3 مبارايات.





موسم 2014

ودع الزمالك المجموعات مبكرًا بعد تذيله للمجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مثلها والخسارة في 4 مواجهات.





موسم 2016

تأهل الزمالك للدور نصف النهائي، بعدما احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد انسحاب وفاق سطيف الجزائري، ليتأهل الفارس الأبيض بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما.





موسم 2017

ودع الزمالك دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في 3 مباريات والخسارة في مباراتين.