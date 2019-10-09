جاتوزو يرفض عرض تدريب جديد في الدوري الإيطالي





كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية أن الإيطالي جنارو جاتوزو مدرب نادي ميلان السابق قد رفض عرض تدريب جديد في الدوري الإيطالي.





جاتوزو يرفض تدريب سامبدوريا





وأكدت الشبكة أن نادي سامبدوريا الإيطالي قدم عرض إلى جاتوزو لتولي مهمة تدريب الفريق ولكنه رفض هذا العرض.





وأشارت الشبكة إلى أن جاتوزو رفض تدريب سامبدوريت نظرا لأنه يطمح في تدريب فريق كبير خلال الفترة القادمة.





سامبدوريا يعلن إقالة مدربه رسميا





وكان نادي سامبدوريا قد أعلن أمس الثلاثاء رسميا إقالة أوزيبيو دي فرانسيسكو مدرب الفريق بسبب سوء النتائج.





ويتواجد نادي سامبدوريا في المركز العشرين والأخيرة من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 3 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.



