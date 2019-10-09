محافظ بني سويف: الموافقة على 803 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:47 م
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احمد فتحي الدسوقي
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ترأس المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا رقم (31) للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور اللواء أشرف حافظ رئيس هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، اللواء عصام العلقامي السكرتير العام، اللواء شريف الجمل مساعد مدير الأمن، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم مديرعام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.
وصرح المحافظ بأن إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" بلغ 803 طلب تقنين، فيما وصل عدد العقود التي تم تحريرها إلى 128عقد ابتدائي موزعةبواقع 108 عقد لأراضي"مباني"،و 20عقد زراعة،مشيرا أنه تم فحص 7186 طلب تقنين،وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.
حيث أكد المحافظ على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا،وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها،مشيرا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.
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