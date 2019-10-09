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تعرف على مجموعة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:41 م
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تعرف على مجموعة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا
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أحمد عصام
 
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أقيمت منذ لحظات قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في إحدى الفنادق الكبرى في مصر، حيث أسفرت القرعة عن مجموعات نارية في تلك الدور من البطولة.

وينتظر نادي الزمالك مباراته أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي يوم 24 اكتوبر من أجل تحديد المتأهل لدور المجموعات، وسوف ينتقل الفريق الخاسر من تلك المواجهة إلى دور ال32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت مجموعة فريق الرجاء البيضاوي المغربي كالتالي :-
- الترجي الرياضي التونسي.
- شبيبة القبائل الجزائري.
- فيتا كلوب الكونغولي.

بينما جاءت باقي المجموعات:-
- المجموعة الأولى
بريمير اجوستو الانجولي / مازيمبي الكونغولي / الفائز من الزمالك وجينرايسون فوت / زيسكو الزامبي.
- المجموعة الثانية
النجم الساحلي التونسي / الاهلي المصري / بلاتينيوم / الهلال السوداني.
- المجموعة الثالثة
اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي / بيترو أتليتكو الانجولي / صن داونز الجنوب افريقي.

وكان فريق الرجاء البيضاوي المغربي قد نجح في تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية في الموسم قبل الماضي مع مدربه جاريدو المدرب السابق للنادي الاهلي المصري.
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