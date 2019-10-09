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عاجل.. أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات لأبطال إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:42 م
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عاجل.. أول تعليق من الأهلي على قرعة دور المجموعات لأبطال إفريقيا
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علي نبوي
 
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علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قرعة الفريق الأحمر بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.


ووقعت القرعة الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم فرق بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.


وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"القرعة مقبولة جدًا، نحن نشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن الطبيعي أن تواجه الفرق التي تفوز على أرضها".


وأضاف :"تقييمي للقرعة هي مقبولة، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق في البطولة هذه النسخة، لأن الأهلي هدفه هو التتويج باللقب".
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