مواجهات عربية ونهائيات مبكرة في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

أقيمت قرعة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وذلك مساء اليوم الأربعاء الموافق ٩ أكتوبر الجاري.





وقد أسفرت القرعة علي وقوع الأندية المصرية في مجموعات متوازنة نوعا ما؛ وجاءت القرعة علي النحو التالي

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا عن وقوع محتمل لفريق الزمالك في المجموعة الأولى ، في حالة الفوز على جينيراسون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ المعادة يوم ٢٤ أكتوبر في أحد ملاعب القاهرة.





وفي حالة فوز الزمالك في المباراة يخوض الابيض مواجهات دور الـ١٦ "المجموعات" لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث انتهت مواجهة الذهاب بفوز بطل السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد.





وجاءت مجموعة الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كالتالي :





التصنيف الأول : مازيمبي

التصنيف الثاني : الفائز من الزمالك وجينيراسون

التصنيف الثالث : زيسكو

التصنيف الرابع :اول أغسطس





وجاءت قرعة المجموعات كالتالي :

المجموعة الأولى : مازيمبي، الفائز من الزمالك وجينيراسون، اول اغسطس، زيسكو

المجموعة الثانية : الأهلي، النجم الساحلي، الهلال السوداني، بلاتنيوم.

المجموعة الثالثة : اتحاد العاصمة، صنداونز، الوداد المغربي، بترو أتليتكو

المجموعة الرابعة : الترجي التونسي، الرجاء، شبيبة القبائل، فيتا كلوب الانجولي.





مواجهات عربية ونهائيات مبكرة في دوري الابطال

أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا علي وقوع الأندية العربية وجها لوجه في أكثر من مجموعة حيث شهدت المجموعة الثانية ؛ تواجد النادي الأهلي والمصري أمام نادي النجم الساحلي ونادي الهلال السوداني وهو ما يعني أن هناك نهائي مبكر سيكون في تلك البطولة بين الأهلي والنجم وفي المجموعة الثالثة تواجد فريقين عربيين وهم الوداد المغربي واتحاد العاصمة.





أما المجموعة الثالثة فقد شهدت تواجد ثلاثي عربي وهم الترجي التونسي والرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري

وفي المجموعة الأولى لا توجد إحتمالية لأي مواجهات عربية حيث سيتواجد الزمالك وحيدا في تلك المجموعة ولكن سيكون هناك نهائي مبكر بين الزمالك ومازيمبي.



