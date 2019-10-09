نفادي: الحكومة تعهدت بأنها لن تفرط في حصة مصر التاريخية بمياه النيل

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كشف محمود نفادي، كبير المحررين البرلمانيين، تفاصيل جلسة مجلس النواب، اليوم، حول ملف المياه، قائلًا "الجلسة كانت هامة لأنها تتعلق بملف خطير وقضية وطنية قومية في المقام الأول، وليس قضية سياسية أو حزبية"، مؤكدًا أن موضوع المياه هو قضية حياة ووجود بالنسبة للشعب المصري كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار "نفادي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الأربعاء، إلى أن الوزراء قدموا تعهد واضح لمجلس النواب اليوم الحكومة ومؤسسات الدولة لن تفرط في حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، ولن تسمح لأي محاولات للمساس بهذه الحصة التاريخية وفقًا للقانون الدولي، معلقًا: "لن نترك ملف مياه النيل، ولن نتهاون فيه".



وأضاف أن الملف بأكلمه وبيانات الحكومة أحيلت إلى لجنة خاصة لبحث هذا الملف، ثم يعرض تقرير كامل عنه، متابعًا: "كل مطالبنا من الجانب الإثيوبي أن يتم ملء السد على 7 سنوات وليس 3 سنوات، وهذا مطلب مشروع".



وأوضح أن قرار الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لم يفتح الحوار للنقاش؛ لأن الموضوع حساس وبه علاقات دولية وليس موضوع عواطف ومشاعر، لافتًا إلى أنه من الأفضل أن يكون هناك وسيط دولي يتدخل.



وذكر أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك مصري دبلوماسي وتحرك برلماني لحشد المجتمع الدولي لمساندة المطلب المصري، لافتًا إلى أن مصر لديها العديد من الأوراق التي تستطيع من خلالها أن تمارس حقها من مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أن هناك علاقات تاريخية بين مصر وإثيوبيا، مؤكدًا أن نهر النيل نهر للتواصل وليس للاصطدام بيننا وبينهم.



