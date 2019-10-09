تعليق خالد أبوبكر على العملية العسكرية التركية شمال سوريا



ولفت إلى أن سوريا وقعت ضحية لصفقات معلنة وغير معلنة بين القوى الكبرى، متابعًا: "نحن لسنا فاعلون، نحن مفعول بنا، للأسف الشديد هذا هو الواقع".



وأشار إلى أن كل دقيقة تمر علينا يسقط شهيد أو مصاب من الشعب السورية، نتيجة ما يقوم به الطاغية أردوغان، معقبًا: "لا توجد شرعية دولية، القوة هي من تحكم".



علق الإعلامي خالد أبوبكر، على احتلال تركيا لشمال سوريا، قائلًا: "تركيا دولة بربرية غاشمة يقودها شخص أرعن يسمى رجب طيب أردوغان، هذا الأرعن احتل 50 كيلو متر في الأراضي السورية حتى الآن، ولا يوجد حصر حتى الآن لأعداد القتلى أو المصابين".وتابع "أبوبكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الواقع العربي ليس مشرفًا، ولا توجد دولة عربية، من الممكن أن تقوم بإرسال جيوشًا، لمواجهة الاعتداء التركي على الأراضي السورية، معقبًا: "هذا هو الواقع، هناك احتلال غاشم للأراضي السورية الآن، هذا واقع يعيشه شعب بينا وبينه تاريخ مشترك، وصلة نسب وكل شيء".