عاجل.. مازيمبي يصطدم بالزمالك في مجموعة متوازنة
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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أسفرت قرعة دور المجموعا لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات من العيار الثقيل بعد حفل سحب القرعة في القاهرة مساء اليوم.
وجاءت مجموعة مازيمبي كالتالي:
المجموعة 1: مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جيرانسون - زيسكو الزامبي - اغسطس الانجولي
فيما جاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:
المجموعة 1: مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جيرانسون - زيسكو الزامبي - اغسطس الانجولي
المجموعة 2 : الاهلي المصري - النجم الساحلي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي
المجموعة 3: صن داونز الجنوب الإفريقي- اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الانجولي
المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري
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