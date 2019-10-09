عاجل.. مازيمبي يصطدم بالزمالك في مجموعة متوازنة

أسفرت قرعة دور المجموعا لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات من العيار الثقيل بعد حفل سحب القرعة في القاهرة مساء اليوم.





وجاءت مجموعة مازيمبي كالتالي:

المجموعة 1: مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جيرانسون - زيسكو الزامبي - اغسطس الانجولي





فيما جاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة 1: مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جيرانسون - زيسكو الزامبي - اغسطس الانجولي





المجموعة 2 : الاهلي المصري - النجم الساحلي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي





المجموعة 3: صن داونز الجنوب الإفريقي- اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الانجولي





المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري



