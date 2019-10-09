تنويه هام من حساب المواطن قبل صرف الدعم

أكد برنامج حساب المواطن السعودي، أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءًا على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق لدورة شهر أكتوبر سيشمله الدعم بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.





وحول معايير صرف الدعم قالت خدمة المستفيدين، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.





ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.





يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ24 استحقاق شهر نوفمبر المقبل.





تعرف على شروط الأهلية للاستفادة من برنامج حساب المواطن:- - أن يكون المسجل في حساب المواطن سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

- تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.





حساب المواطن: غدا موعد صرف دعم الدفعة الـ23 من البرنامج

قال حساب المواطن إن موعد صرف دعم الدفعة الـ23 من البرنامج سيكون غدا الخميس الموافق 10/10/2019، معلنا عن رابط يُتيح للمستخدمين سهولة التواصل مع البرنامج في حالة وجود أخطاء عند صرف دعم حساب المواطن... لمعرفة التفاصيل اضغط هنا



حساب المواطن يرد على مستفيد راتب زوجته 3500 ريال.. هل يؤثر على مبلغ الدعم؟

يستقبل حساب المواطن كافة استفسارات المستفيدين عبر صحفة "خدمة المستفيدين" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستقبل حساب المواطن سؤال بشأن تأثير مبلغ الدعم على راتب زوجته، قائلًا: "سلام عليكم ينزل لي مبلغ 900 ريال الان زوجتي حصلت على وظيفة براتب 3500 قطاع خاص ثلاثة شهور تحت التجربة هل أضيف راتبها ولا لا وكم سيخصم من 900 وشكرا"... للمزيد اضغط هنا

