قريبا.. البريد التونسي ينشئ 'بنكا بريديا'

قام مجلس إدارة البريد التونسي بالمصادقة على بعث مؤسسة خفية الاسم استعدادا لإنشاء "البنك البريدي"، وهو مقترح قدمه بنك الشراكة الإفريقي ( كاب بنك) الذي تم اختياره لتنفيذ المشروع وفق ما صرح به الرئيس المدير العام للبريد التونسي جوهر فرجاوي، الأربعاء 9 أكتوبر 2019، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبريد.





وبحسب ما نقلته (وات)، فقد قال فرجاوي، "لقد تم اعتماد هذا الخيار من أجل الحصول على الإذن بإنشاء هذا البنك البريدي، مذكرا بأن هذا المشروع أوكل إلى وحدة التصرف عبر الأهداف وهي وحدة أعمال تم إحداثها صلب ديوان البريد التونسي".





كما ثمّن التقدم الذي أحرزه هذا المشروع، مشيرا إلى أن إجراءات إحداثه قد استغرقت 6 أشهر فقط بدلا من 6 سنوات، مضيفا، "فعلا إن "البريد التونسي...يتجدد" وهو شعار احتفال تونس باليوم العالمي للبريد.





ويشار الى أنه قد تم اختيار هذا الشعار، وفق الديوان، بهدف ''إبراز ديناميكية ودور القطاع البريدي في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي فضلا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف الجهات بالبلاد.