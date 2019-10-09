عاجل.. الترجي في مجموعة الموت بدوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور المجموعا لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهات من العيار الثقيل بعد حفل سحب القرعة في القاهرة مساء اليوم.





ووقع فريق الترجي في المجموعة الرابعة بعد أن نجح في التأهل من دور الـ32 على حساب فريق إليكت سبورت من دولة تشاد.





وجاءت مجموعة الترجي كالتالي:

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري





فيما جاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة 1: مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جيرانسون - زيسكو الزامبي - اغسطس الانجولي

المجموعة 2 : الاهلي المصري - النجم الساحلي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي

المجموعة 3: صن داونز الجنوب الإفريقي- اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الانجولي

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - الرجاء البيضاوي - فيتا كلوب الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري