عاجل - الأهلي يقع في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا

أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع الأهلي (البطل 8 مرات) في مجموعة قوية ونارية.





وأوقعت القرعة النادي الأهلي بجانب فرق ( النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي )



