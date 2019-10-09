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عاجل - الأهلي يقع في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:26 م
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عاجل - الأهلي يقع في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا
الاهلي
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أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع الأهلي (البطل 8 مرات) في مجموعة قوية ونارية.

وأوقعت القرعة النادي الأهلي بجانب فرق ( النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي)

وجاءت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-

- المجموعة الأولي: مازيمبى الكونغولي -  الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي زيسكو الزامبي أول أغسطس الأنغولي

- المجموعة الثانية: الأهلى المصري النجم الساحلي التونسي الهلال السوداني بلاتينيوم الزيمبابوي

- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي

- المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي الرجاء البيضاوي المغربي فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري

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