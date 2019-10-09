عاجل - الأهلي يقع في مجموعة نارية في دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:26 م
Advertisements
Advertisements
Advertisements
أسفرت نتائج قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة، عن وقوع الأهلي (البطل 8 مرات) في مجموعة قوية ونارية.
وأوقعت القرعة النادي الأهلي بجانب فرق ( النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي)
وجاءت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-
- المجموعة الأولي: مازيمبى الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنغولي
- المجموعة الثانية: الأهلى المصري - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي
- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي
- المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - الرجاء البيضاوي المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري
Advertisements
- تعرف على موعد قرعة دوري ابطال افريقيا بدور المجموعات.. "الكاف" يعلن
- الكاف يعلن تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا
- مشاهدة قرعة دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORTS YouTube.. مجموعة الأهلي والزمالك
- قبل القرعة.. أصعب مجموعة للأهلي في دوري أبطال إفريقيا
- مجموعة نارية محتملة للأهلي في دوري أبطال أفريقيا
- قبل القرعة.. فرق لن تواجه الأهلي.. وفرق لن تواجه الزمالك
- شووت ON SPORT مشاهدة قرعة دوري ابطال افريقيا بث مباشر YallaKora (مجموعة الأهلي والزمالك) رابط القرعة FilGoal
- مشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا بث مباشر الآن عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة (مجموعة الأهلي والزمالك بدوري الأبطال) مباشرة
- عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مجموعات حديدية للأهلي والزمالك
- قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مجموعة متوازنة في انتظار الفائز من الزمالك وجينيراسيون