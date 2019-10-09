معرض "إنمي".. كيف شجع تركي آل الشيخ نساء المملكة على المشاركة في موسم الرياض؟

تستقبل المملكة العربية السعودية، أكبر موسم ترفيهي في الشرق الاوسط في العاصمة السعودية الرياض، ويبدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري وحتى 15 ديسمبر المقبلد يستمر لمدة 70 يوما ويضم المهرجان، العديد من الفعاليات الترفيهية العالمية والمحلية، قد سعي المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية إلى تحفيز نساء المملكة للمشاركة في المهرجان ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لدعم المرأة السعودية.

موسم الرياض

يشارك بمهرجان الرياض أكثر من 20 مليون زائر لحضور أكثر من 100 فعالية ترفيهية مختلفة على مدار الساعة، وتعقد الفعاليات في 12 منطقة مختلفة بالرياض، أعلن المستشار تركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي، ورئيس هيئة الترفيه، عن تنظيم أحدي الفعاليات النسائية ضمن فعاليات موسم الرياض، علق عبر حسابه الرسمي عبر توتير، بمقطع فيديو بعبارة “جاهزين يا بنات”

تضمن الفيديو، الذي نشره عبر حسابه علي توتير، لقطات من ورش عمل ودورات تدريبية حول المكياج والموضة والأزياء، حقق الفيديو مشاعر ايجابية بين السيدات السعوديات ووصلت عدد المشاهدات والمشاركات نحو 250 ألف مشاهدة، ضمن وفعاليات موسم الرياض .

ونشر تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دليل فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى رابط الموقع الرسمي للموسم، متضمنا الفعاليات وتوقيت وأماكن اقامتها في الرياض.

مدة المهرجان

يستمر مهرجان الرياض إلى نحو 70 يومًا متواصلة وهو ما يجعله أكبر موسم ترفيهي يتضمن الفعاليات الترفيهية العالمية في مختلف المجالات الفنية والرياضية، وفي عالم الموضة والتجميل والأزياء والتسوق .

يقام مهرجان موسم الرياض الترفيهي في أماكن هي، بوليفارد الرياض، وجامعة الأميرة نورة، الجنادرية، وحي الملك عبد الله المالي، وملعب الملك فهد، والحي الدبلوماسي، المربع، والملز، ووادي حنيفة، وقصر الحكم، ومنتجع نوفا، والثمامة والدرعية.

فعاليات الموسم

يتضمن الموسم عشرات الفعاليات منها مدنية العاب" رياض ونتر وندرلاند” والتي تضم عروض مسرحٍ، وعالم مارفل لابطال الخارقين، ومعرض لفريق ريال مدريد، وألعاب خفة، معرض عالمي للسيارات حيث يعرض أفضل السيارات على مستوى العالم، منها الرياضية والكلاسيكية، والسيارات المعدَّلة، يضم الموسم أفخم المزادات لأفضل المركبات.

يوفر الموسم فرصة لعشاق التسوق في “الرياض بوليفارد” بحضور من 70 ماركة عالمية، وأشهر المطاعم العالمية، وأفضل المقاهي، يشمل الموسم عروض فنية عربية وغربية، من أهمها ليالي سندباد، وليلة صقر، وليلة البرنس، ليالي المحروسة، وعدن، والدراعة، كما توفر المطاعم تجربة الأكلات الشعبية التقليدية،منطقة سفاري الرياض المفتوحة، حيث يوجد الحيوانات البرية والأليفة والنادرة، منها الفيلة.

صحاري الرياض

يوفر المهرجان فعاليات “صحارى الرياض”، حيث الاستمتاع بالرماية، والنحت على الرمال، يتضمن المهرجان مشاركة مصممات سعوديات وعربيات، يقدمن تصميماتهن من المجوهرات والملابس.

ويشمل موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، بالإضافة إلي الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية وعروض الفنون الأصيلة والتراثية.

يضم المهرجان "واجهة الرياض"، و"معرض الرياض للسيارات"، و"رياض ونتر وندرلاند"، و"ملاعب الرياض"، و"الحى الدبلوماسى"، و"المربع"، و"الملز"، و"وادى نمار"، و"نبض الرياض"، و"رياض سفارى"، و"صحارى الرياض".

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عروض انمي

تقدم المملكة العربية السعودية، في 15 نوفمبر القادم، على المستوى الرياضي، مباراة بين سوبر الكلاسيكو بين منتخبي البرازيل والأرجنتين ضمن موسم الرياض الترفيهي الأكبر، كما يضم الموسم تجربة ناسا، أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، يعرض نماذج فضائية عالية الدقة ومجسمات لرواد الفضاء، يحتوي على مجموعة من 300 قطعة تاريخية من ناسا.

يشمل المهرجان معرض "إنمي"،عشاق الخيال، على هامش موسم الرياض، وهو معرض يلتقي فيه الكبار والصغار بنجوم "إنمي" الشهيرة؛ للمعرفة جميع شخصيات الكارتون اليابانية.