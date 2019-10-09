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بعد الغزو التركي لسوريا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج "أردوغان مجرم حرب"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:31 م
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بعد الغزو التركي لسوريا.. أحمد موسى يطلق هاشتاج أردوغان مجرم حرب
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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علق الإعلامي أحمد موسى على شن القوات التركية التابعة للرئيس التركي رجب طيب طبب أردوغان، هجوما على الشمال السوري قائلًا: "عاشت سوريا حرة بدون هتلر تركيا".

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن سوريا الجريحة تتعرض إلى غزو تركي من جانب ميلشيات أردوغان، مطالبًا بدعم هاشتاج "أردوغان مجرم حرب".

وأضاف أن مصر أدانت بأشد العبارات العدوان التركي على الأراضي السورية خلال بيان رسمي من وزارة الخارجية؛ ودعت إلى اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث هذه التطورات، معقبا: "نتمنى أن يكون الاجتماع عاجلًا وسريعا وأن يكون خلال الساعات القادمة.

وطالب الإعلامي، الأشقاء العرب بإعادة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية، قائلًا: "حان عودة سوريا إلى موقعها الطبيعي في الجامعة العربية.. سوريا مهددة وجزء كبير من أراضيها سوف يحتل وهي أراضي عربية.. انسوا الخلافات، ولا أعني قطر الملعونة وحاكمها الملعون".

وأوضح أن قطر وإعلامها تؤيد الغزو التركي للأراضي السورية، معقبًا: "هذه ليست دولة عربية ولا يجب أن تكون في اجتماع الجامعة العربية؛ لأنها تتحدث على السوريين في أراضيهم أنهم إرهابيين!".
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