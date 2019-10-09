التحفظ على "خلاطة أسمنت" في حملة لإزالة تعديات المباني المخالفة ببني سويف (صور)

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن التحفظ على "خلاط أسمنت" ومواد البناء من شكاير أسمنت وكميات من الزلط السن والحديد المستخدمة في أعمال صب دور ثالث بدون ترخيص، بشارع سعيد زكي المتفرع من ترعة البوصة بمدينة بني سويف.



جاء خلال حملة نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإزالة ورفع التعديات، وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالته لجهات التحقيق المختصةلإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية ضد المخالفين طبقا لما ينظمه قانون البناء الموحد.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن الحملة أسفرت عن إزالة ورفع 172 حالة إشغال متنوعة من شوارع: عبد السلام عارف، وسليمان متولى، وترعة البوصة، وشملت: 14 تندة، و56 أرصفة مخالفة، و40 باعة جائلين، و14 لافتة عشوائية ومخالفة، و38 بانرات ثابتة بدون ترخيص، و10 كراسي، وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية.



من جانبه شّدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، في ذات البيان، على إستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن،وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقًا للقانون.



فصل الكهرباء



وفي سياق منفصل، أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن 6 أكشاك بمناطق سكنية وخدمية بمدينة بني سويف، هي "مقبل الجديد، وحي الزهور، وأرض الحرية، وميدان حارث السكة الحديد، ومستشفى الجامعة، ومستشفى الصدر" وذلك الجمعة المقبل 11 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 ظهرًا، لإجراء أعمال صيانة جسيمة على لوحة مغذي الجامعة الذي يخدم تلك المناطق.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن قطاع الكهرباء يتقدم بإعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، فإنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة لإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

