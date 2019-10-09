محكمة التعقيب تأمر بالإفراج عن نبيل القروي وهذه تفاصيل القرار...

أصدرت محكمة التعقيب اليوم الإربعاء 09 أكتوبر 2019، قرارها بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج فورا عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.

وقد أعدمت محكمة التعقيب قرار الإيقاف الذي صدر في 23 أوت 2019، إعتمادا على مقتضيات الفصل 117 وأذنت بالإذن بالإفراج عن القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.



