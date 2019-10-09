محكمة التعقيب تأمر بالإفراج عن نبيل القروي وهذه تفاصيل القرار...
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:14 م
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مروى الجلاصي
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أصدرت محكمة التعقيب اليوم الإربعاء 09 أكتوبر 2019، قرارها بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج فورا عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.
وقد أعدمت محكمة التعقيب قرار الإيقاف الذي صدر في 23 أوت 2019، إعتمادا على مقتضيات الفصل 117 وأذنت بالإذن بالإفراج عن القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.
وفي تصريحات إعلامية، أشار الأستاذ البشير الفرشيشي رئيس هيئة الدفاع عن نبيل القروي، بأن محكمة التعقيب لم تنظر في قراري رفع تحجير السفر وتجميد الأموال، مبيّنا أن القضية ستعود إلى المحقق الذي سيواصل أعماله بعد الإطلاع على نتيجة الإختبار لثلاثة خبراء قام بتكليفهم، ومن ثمّ بإمكان هيئة الدفاع تقديم مطلب لرفع قرار تحجير السفر وتجميد الأموال.
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