ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

محكمة التعقيب تأمر بالإفراج عن نبيل القروي وهذه تفاصيل القرار...

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:14 م
Advertisements
محكمة التعقيب تأمر بالإفراج عن نبيل القروي وهذه تفاصيل القرار...
Advertisements
طباعة
مروى الجلاصي
 
Advertisements
أصدرت محكمة التعقيب اليوم الإربعاء 09 أكتوبر 2019، قرارها بإبطال قرار الإيقاف التحفظي والإذن بالإفراج  فورا عن المعقب نبيل القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.

وقد أعدمت محكمة التعقيب قرار الإيقاف الذي صدر في 23  أوت 2019، إعتمادا على مقتضيات الفصل 117 وأذنت بالإذن بالإفراج عن القروي من سجن إيقافه بالمرناقية.

وفي تصريحات إعلامية، أشار الأستاذ البشير الفرشيشي رئيس هيئة الدفاع عن نبيل القروي، بأن محكمة التعقيب لم تنظر في  قراري رفع تحجير السفر وتجميد الأموال، مبيّنا أن القضية ستعود إلى المحقق الذي سيواصل أعماله بعد الإطلاع على نتيجة الإختبار لثلاثة خبراء قام بتكليفهم،  ومن ثمّ بإمكان هيئة الدفاع تقديم مطلب لرفع قرار تحجير السفر وتجميد الأموال.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البحرين
1
x
18:30
1
إذربيجان
ألمانيا
-
x
20:45
-
الأرجنتين

DMCA.com Protection Status