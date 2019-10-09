قبل مواجهة بيراميدز ويانج أفريكانز.. تاريخ مواجهات الأندية المصرية ضد التنزانية (حقائق وأرقام)

أجريت اليوم الأربعاء، مراسم سحب قرعة دور الـ32 الإضافي ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي 2019-2020، وأسفرت عن مواجهة متوازنة لفريق بيراميدز ضد فريق يانج أفريكانز بطل تنزانيا.





وستكون هذه المواجهة الأولي لفريق بيراميدز الذي يشارك في بطولة الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه، أمام فريق تنزاني، حيث لم يسبق للفريق المصري ملاقاة أي فريق من تنزانيا، بينما سبق وجمعت العديد من المواجهات بين الأندية المصرية والتنزانية بالبطولات الإفريقية المختلفة.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات أندية مصرية ضد أندية تنزانيا بالبطولات الإفريقية:-





- تقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها التنزانية في 43 مواجهة رسمية سابقة بالبطولات الإفريقية المختلفة، فازت أندية مصر في 24 مباراة، وخسرت 8 مباريات، وحسم التعادل 11 مباراة.





- سجل لاعبو أندية مصر 72 هدفا في شباك أندية تنزانيا، بينما استقبلت الشباك المصرية 23 هدفًا.





- تقابلت الأندية المصرية على ملعبها مع أندية تنزانيا في 22 مباراة، فاز المصريين في 20 مباراة، وحسم التعادل مباراتين، ولم تفز الأندية التنزانية في أي مباراة.





- سجل لاعبو الأندية المصرية على أرضهم 56 هدفا في شباك الأندية التنزانية، واستقبلت 5 أهداف.





- تقابلت الأندية المصرية مع الأندية التنزانية في 21 مباراة بـ"تنزانيا"، فازت أندية مصر في 4 مباريات، وخسرت 8 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات، سجلت 16 هدفًا، واستقبلت الشباك المصرية 18 هدفًا.





- الأهلي أكثر الاندية المصرية مواجهة لأندية تنزانيا، حيث تقابل معهم في 18 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 11 مباراة وسجل 36 هدفًا، بينما خسر 3 مباريات واستقبلت شباكه 7 أهداف، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات.





- سيمبا أكثر أندية تنزانيا مواجهة لأندية مصر، حيث تقابل مع المصريين في 19 مباراة رسمية بالبطولات الإفريقية، فازت الأندية المصرية في 9 مباريات، وخسرت 7 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، وسجل الفريق التنزاني 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 27 هدفًا.





- جمعت أندية البلدين 4 مباريات في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، فاز كل منهما في مباراة، وحسم التعادل نتيجة مباراتين، سجلت أندية مصر 8 أهداف، واستقبلت 5 أهداف.





أرقام يانج أفريكانز ضد الأندية المصرية





يانج أفريكانز منافس بيراميدز بالكونفيدرالية هذا الموسم، تقابل مع الأندية المصرية في 16 مباراة سابقة (10 مباريات أمام الأهلي - 4 أمام الزمالك - 2 أمام الإسماعيلي).

فاز يانج أفريكانز في مباراة وحيدة ضد الأندية المصرية، وخسر 9 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 6 مباريات، سجل 7 أهداف، واستقبلت شباكه 28 هدفًا.





