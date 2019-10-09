عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا.. مجموعات حديدية للأهلي والزمالك

نقدم لكن نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا





أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت مساء اليوم، الأربعاء، في إحدي فنادق مدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، عن مجموعات من العيار الثقيل وأخري متفاوتة المستوي.





وجاءت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على النحو التالي :-





- المجموعة الأولي: مازيمبى الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو الزامبي - أول أغسطس الأنغولي





- المجموعة الثانية: الأهلى المصري - النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي





- المجموعة الثالثة: الوداد المغربي - صن داونز الجنوب إفريقي - اتحاد العاصمة الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي





- المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي - الرجاء البيضاوي المغربي - فيتا كلوب الكونغولي - شبيبة القبائل الجزائري









وكان تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات جاء على الشكل التالي:





المستوى الأول: الأهلى المصري - الترجي الرياضي التونسي - مازيمبى الكونغولي - الوداد المغربي.





المستوى الثاني: النجم الساحلي التونسي - صن داونز الجنوب إفريقي - الرجاء البيضاوي المغربي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي.





التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي - الهلال السوداني - اتحاد العاصمة الجزائري - زيسكو الزامبي





التصنيف الرابع: أول أغسطس الأنغولي - بلاتينيوم الزيمبابوي - شبيبة القبائل الجزائري - بترو أتلتيكو الأنغولي.